العراق يوجه دعوة رسمية للرئيس الإيراني لحضور مؤتمر دول الجوار

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل إلى طهران لتسليم دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإبراهيم رئيسي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان إن وزير الخارجية سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وبين أنه سيناقش موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة المُوجهة من الكاظمي للرئيس الإيراني لحضور اجتماع القمة لدول الجوار العراقي.

وأشار الصحاف أن الوفد العراقي يضم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية إحسان العوادي.

في المقابل، ذكرت الرئاسة أن رئيسي وجه الشكر للوزير العراقي على الدعوة، دون أن تحدد ما إذا كان الرئيس الإيراني يعتزم حضور المؤتمر الذي دعي إليه عدد من قادة دول جوار العراق.