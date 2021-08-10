إحباط هجوم يستهدف أبراج الطاقة شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / SUHAIB SALEM

وبينت الخلية، وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية بواسطة زرع عبوة ناسفة، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.

وأكدت تفكيك العبوة بالتعاون مع مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة لشرطة قضاء "طوزخورماتو" دون حادث يذكر.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، يوم أمس الاثنين 9 أغسطس/ آب، إن تفجيرا جديدا وقع فيأبراج الطاقة في نينوي، بالعبوات الناسفة.

وأشارت الوزارة العراقية في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك" إلى أن الخط الناقل بين القيارة وسد الموصل بجهد 400 كيلوفولت، تعرض لعمل تخريبي، من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج منه.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف أبراج الطاقة، الذي تسبب بتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة أن التفجير تسبب أيضا بتقطع في الأسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى، مشيرة إلى تعرض أحد الأبراج الثلاثة، لاستهدافين سابقين، بحسب قولها.

يذكر أن منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى تفجير 20 برجا، ما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة، وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.