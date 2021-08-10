رحلة استثنائية لإعادة 240 عراقيا من العالقين في بيلاروسيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الرحلة تتجه إلى العاصمة بغداد، وأن الخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً إستثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في مينسك، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وعن أعداد المسافرين العالقين المتبقين في الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا، قال الصحاف: الأعداد حتى الآن ليست محددة.

وأختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، ملمحا إلى جهود مستمرة من قبل الخارجية ووزارة النقل والخطوط الجوية العراقية وسفارة العراق في مينسك لإجلاء العراقيين العالقين هناك وإعادتهم إلى أرض الوطن في رحلة استثنائية ثانية.

أعلنت السفارة العراقية في روسيا، منذ السبت الماضي، 7 آب/أغسطس، أن الخطوط الجوية العراقية ستنظم رحلة إجلاء للمواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

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وكتب السفير العراقي في روسيا عبد الرحمن الحسني تغريدة، عبر حسابه الشخصي على تويتر، جاء فيها: "تعلن سفارة جمهورية العراق في روسيا أن الخطوط الجوية العراقية ستنظم رحلة إجلاء للمواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا يوم الثلاثاء 10 أغسطس وسيتواجد الوفد القنصلي التابع للسفارة في مكتب الخطوط الجوية العراقية وفي المطار لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين الكرام".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، إن سفارة البلاد في موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع بشأن مقتل مواطن عراقي على حدود بيلاروسيا وليتوانيا، وحث العراقيين على عدم الوقوع ضحايا الهجرة غير الشرعية.

ذكرت قناة بيلاروسيا التلفزيونية الحكومية أن سبب وفاة مهاجر من العراق على الحدود البيلاروسية الليتوانية كانت بسبب أزمة نزيف دم حادة.

هذا وأعلنت ليتوانيا مؤخرًا عن ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا، وفي هذا الصدد، أعلنت سلطات البلاد حالة الأزمة في 2 يوليو الماضي.

وتشير أحدث البيانات إلى أنه تم احتجاز أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي في ليتوانيا على الحدود مع بيلاروسيا منذ بداية العام.

وساء الوضع على الحدود الليتوانية البيلاروسية في الأيام الأخيرة، حيث صرح حرس الحدود في بيلاروسيا مرارًا بقيام ليتوانيا بطرد مهاجرين قسريًا إلى الأراضي المجاورة، أصيب العديد منهم معظمهم من المواطنين العراقيين.