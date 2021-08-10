شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة روسية تعثر على كنوز بابلية قديمة جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت بعثة روسية هى الأولى من نوعها للتنقيب عن الآثار فى العراق، على كنوز تضم كميات كبيرة من القطع الأثرية تعود للعصر البابلى القديم، فى منطقة انطلق منها حرف الكتابة الأول نحو العالم، بحسب "سبوتنيك" .

وقدّمت البعثة التى عملت منذ العام الماضي، تقريرا أولياً عن نتائج عمليات التنقيب الّتى نفّذتها فى موقع تل الدحيلة فى محافظة ذى قار التى تعد من أبرز المدن التاريخية فى جنوب العراق.

وأعلن مدير متحف الناصرية الحضارى فى مركز محافظة ذى قار جنوبى العراق، عامر عبد الرزاق، فى تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن بعثة روسية عملت فى موقع بابلي، وفق عقد لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد.

وأكّد عبد الرزاق، أن البعثة الروسية عملت فى موسم عام 2020 والجارى 2021، وأنجزت مهامها قبل نحو 3 أشهر برئاسة الأستاذ ألكسي، حيث نقبت فى موقع أسمه "تل الدحيلة"، يقع فى منخفض الصلبيات بقضاء البطحة، تقريبا بحدود 40 كيلومترا غرب محافظة ذى قار جنوبى العراق.

وأوضح عبد الرزاق بأنّ البعثة الروسية متكاملة تضم أثارييّن روسييّن وأيضا ً أثارييّن من العراق، اشتركوا بتقنيات عالية للتنقيب فى هذا الموقع المذكور والذى يعود إلى العصر البابلى القديم.

وكشف عبد الرزاق، أن "البعثة اكتشاف عدد من القطع الأثرية المهمة ومجموعة من المستوطنات وتم تسليم تقرير نهائى عن هذا الموقع مزود بكافة المكتشفات الأثرية، منوّها إلى أن هذه البعثة هى الأولى من روسيا للتنقيب عن الأثار فى محافظة ذى قار وفق عقد لمدة 5 سنوات قابل للتجديد مرة أخرى".

وألمح مدير متحف الناصرية الحضاري، أن "العراق يشهد قدوم مجموعة من البعثات الروسية للتنقيب عن الأثار فى المواقع الأثرية فى ذى قار وعدد من المحافظات العراقية الأخرى".

وحسب التقرير القصير الذى سلّمته البعثة الروسية إلى متحف الناصرية الحضارى الواقع فى مركز محافظة ذى قار، فإن "نتائج التنقيب أثمرت بالعثور على 203 كسرة فخارية وكذلك عثرت على دفن بشكل القرفصاء لطفل رضيع".

وتوجد مواقع أثرية عديدة فى محافظة ذى قار انطلق منها حرف الكتابة الأول نحو العالم، وتعدّ موطن الديانات الثلاث المسيحية واليهودية والإسلامية، حيث بيت النّبى إبراهيم أبو الأنبياء الذى ولد عام 2000 سنة قبل الميلاد.