شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن عن استهداف جديد لخط كهرباء فى كركوك بعبوات ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية فى العراق، اليوم الثلاثاء، تعرض خط كركوك - المنصورية جهد 400 كيلوفولت، لعمل تخريبى بتفجير عبوات ناسفة، ما تسبب فى تضرر قواعد برجين فى الخط، والعثور على عبوة أخرى، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضافت الشركة، فى بيان، أن فرق صيانة الخطوط التابعة لفرع شبكة كهرباء كركوك بدات أعمال الصيانة وإصلاح الأضرار، تمهيداً لإعادة الخط إلى الخدمة.

وتتعرض منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية لهجمات مستمرة وتفجيرات متكررة، وبلغ عدد الأبراج التى تعرضت للتفجيرة 29 برجاً خلال أسبوع واحد، فى محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين.