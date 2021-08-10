شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرين البحري المختلط «المحيط الهندي» بين القوات البحرية ونظيرتها الهندية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انطلقت اليوم في مياه الخليج العربي مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المحيط الهندي”، الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع القوات البحرية الهندية الصديقة بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني.

ويأتي هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الهندية الصديقة لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي.

وأوضح اللواء القحطاني أن تمرين “المحيط الهندي” يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية، ويهدف التمرين لتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، وتبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.