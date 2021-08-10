- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرين البحري المختلط «المحيط الهندي» بين القوات البحرية ونظيرتها الهندية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انطلقت اليوم في مياه الخليج العربي مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المحيط الهندي”، الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع القوات البحرية الهندية الصديقة بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني.
ويأتي هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الهندية الصديقة لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي.
وأوضح اللواء القحطاني أن تمرين “المحيط الهندي” يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية، ويهدف التمرين لتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، وتبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق التمرين البحري المختلط «المحيط الهندي» بين القوات البحرية ونظيرتها الهندية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.