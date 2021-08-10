قائد الجيش الوطني الليبي حفتر يقوم بزيارة "غير معلنة" إلى القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المحجوب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "المشير خليفة حفتر في زيارة للقاهرة منذ الأمس".

تأتي هذه الزيارة في أعقاب خطاب ألقاه حفتر أمس بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، قال فيه:

"إن الجيش لن يخضع لما وصفها بـ "أي سلطة تراوغ باسم المدنية"، مجددا تمسّك الجيش بمسار السلام ووحدة البلاد، في وقت تستمر فيه الدعوات لتوحيد المؤسسة العسكرية بعد إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحّدة".