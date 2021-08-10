شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية تمدد حظر التجوال فى مدن غرب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الليبية تمديد حظر التجول الجزئي، في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي؛ كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت قناة 218 الليبية، إن قرار الحكومة بتمديد الحظر، جاء بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، إلى وزير الداخلية، يقضي بمواصلة الحظر جزئيًا، وذلك بناءً على توصية وزارة الصحة؛ لعدم استقرار الوضع الوبائي.

ويبدأ الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء، ويستمر حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2001 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا، بلغ مع الإعلان الأخير، 269847 حالة منها، 3750 حالة وفاة و200238 حالة شفاء.