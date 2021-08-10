شكرا لقرائتكم خبر عن هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تكون الشعيرية سريعة التحضير (الإندومي) أحد مسببات السرطان، بسبب احتوائها على مادة (E-621). وقالت الهيئة رداً على أحد الاستفسارات: “لم يُثبت بأن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو بآثار سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة (E-621)”. وأضافت الهيئة: “تعد مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.