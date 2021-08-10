شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: حرية الرأى مصانة بالدستور.. والوحدة الوطنية ضمانة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور، وأي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة حفاظا على الوحدة الوطنية ضمانة الاستقرار العام في البلاد.

وأضاف عون خلال اتصال هاتفي أجراها مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أن ما تعرض له المقام البطريركي وشخص البطريرك؛ مما وصفه بحملات، مرفوضة من أي جهة وتحت أي ذريعة أو حجة.

كما بحث عون والبطريرك الماروني، الأوضاع الراهنة والمستجدات الأخيرة في لبنان.