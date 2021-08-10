الخارجية العراقية: إعادة 240 عراقيا عالقا فى بيلاروسيا إلى بغداد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 240 عراقيا عالقا فى بيلاروسيا إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "الرحلة لإعادة العراقيين من العالقين والمسافرين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا تتوجه الآن إلى بغداد وعلى متنها (240) راكبا.

وأضاف أن الخطوط الجوية العراقية تبذل جهودا استثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في مينسك، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

ووصف وزير خارجية ليتوانيا، ليناس أنتاناس لينكيفيوس، أمس، ما يحصل على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين بأنها "عملية سياسية" بين مينسك وأوروبا.