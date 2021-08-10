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قيس سعيد يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الحرائق

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القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء  مكالمة هاتفية، من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وأعرب الرئيس التونسي عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في عديد ولايات الوطن. مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، ومؤكدا استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة.

وبدوره شكر الرئيس الجزائري، نظيره التونسي على مشاعره النبيلة ووقوف الشقيقة تونس دوما إلى جنب الجزائر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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