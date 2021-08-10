شكرا لقرائتكم خبر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يبحث مع وزير العدل السوداني عدة قضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى العاصمة السودانية المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو، لمتابعة التحقيق الجاري حول جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور .

وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) الثلاثاء "يناقش المدعي العام خلال الزيارة مع المسؤولين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور".

من جانبه نصرالدين عبدالباري أكد وزير العدل اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

من جانبه توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشكر لوزارة العدل على التنسيق بين المحكمة وجميع الجهات والأجهزة الحكومية السودانية وأكد أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.