شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تنعى ضحايا حرائق الغابات فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات فيها؛ أسفرت عن وفيات وإصابة مواطنين، حسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز في بيان له اليوم وقوف وتضامن الأردن مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.