شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم فى تونس بنسبة 0.7% خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معدل التضخم فى تونس، مؤشر أسعار "الاستهلاك العائلى"، ارتفاعا بنسبة 0.7 % خلال شهر يوليو الماضى على أساس شهرى.

وأرجع المعهد الوطنى للإحصاء التونسى، في بيان نشره على موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، ذلك الارتفاع لزيادة أسعار التبغ 20.1 بالمائة، ومواد وخدمات الاتصالات 0.7 %، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.5 بالمائة، وخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق 0.4 %.

وجاء ارتفاع مجموعة المواد الغذائية بزيادة أسعار الدواجن بنسبة 2.9 %، وأسعار اللحوم الحمراء وأسعار الاضاحي 1.6 بالمائة، بالتزامن مع عيد الأضحى، وكذلك زيادة أسعار الخضر الطازجة والغلال الطازجة بنسبة 0.9 %.

