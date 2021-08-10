بدء الاختبارات التجريبية التشغيلية لحافلات النقل العام عبر المسار السابع في مكة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بدء الاختبارات التجريبية التشغيلية لحافلات النقل العام بمكة عبر المسار السابع. وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تو يتر”، اليوم الثلاثاء، أن المسار السابع يبدأ من محطة قطار الحرمين السريع، وينتهي عند محطة جبل عمر، وذلك على مسافة تمتد لنحو 10 كم.

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