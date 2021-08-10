شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تكشف عن مستويات خطر العمل في الأجواء الحارة.. حددت فترات للراحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مستويات خطر العمل في الأجواء الحارة، وفترات الراحة الواجب على المنشآت منحها للعمال في ظل هذه الأجواء.

وذكرت أنه عندما يكون مؤشر الحرارة يتراوح ما بين 25 و29 فإن العامل قد يشعر بالإرهاق، لذلك يجب منحه فترة الراحة المعتادة، أما إذا ارتفع مؤشر الحرارة ما بين 30 إلى 38 فإن العامل يكون معرضا للإصابة بتشنجات عضلية وإجهاد حراري وضربة شمس، لذلك ينصح بمنح العامل راحة تعادل 25% من ساعات العمل تُقسم لفترات راحة متساوية.

ونصحت بمنح العامل فترة راحة قدرها 50% من ساعات العمل تقسم لفترات راحة متساوية عندما يكون مؤشر الحرارة ما بين 39 و51، لتجنب إصابة العامل بتشنجات عضلية وإجهاد حراري وضربة شمس.

وأضافت أن ساعات الراحة ترتفع لتصل إلى 75% من ساعات العمل تُقسم لفترات راحة متساوية إذا كان مؤشر الحرارة 52 وأكثر، وذلك لحماية العامل من الإصابة بضربة شمس، مشددة على ضرورة شرب كمية مناسبة من المياه في جميع هذه الأجواء.