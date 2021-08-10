ساويرس يوجه نصيحة إلى المستثمرين تحميهم من تقلبات الأسواق العالمية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ساويرس في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، إنه ينصح كافة المستثمرين بزيادة حصتهم في الاستثمار بالذهب.

وأوضح بقوله بأنه يوصي الكثير من الخبراء والمحللين، باستثمار من 5% إلى 10% من محفظتهم المالية في الذهب، مضيفا: "لكني أوجه نصيحة مختلفة برفع تلك النسبة".

© AP Photo / Hassan Ammar

وأشار إلى أنه يمكن أن يرفع المستثمرون نسبة استثماراتهم في الذهب لنسب ما بين 20% إلى 30%.

وأضاف بقوله: "سيكون المستثمرون سعداء للغاية، لأنهم سيمتلكون مركزا آمنا في الذهب، إذا انهار سوق الأسهم أو ارتفع التضخم.

وعرف ساويرس أخيرا باهتمامه الكبير بالاستثمار في الذهب، حيث كشف عن أن نصف ثروته تتركز في أعمال متعلقة بالذهب، معلنا في شهر مارس/ آذار، عزمه زيادة استثماراته في هذا القطاع.

ويأمل ساويرس في الاستفادة من تخفيف القواعد التنظيمية في مصر للتنقيب عن الذهب. وأعلنت مصر، هذا العام، عن مناقصة جديدة للتنقيب عن المعدن النفيس في أراضيها، وأجرت محادثات مع ساويرس بشأن احتمال شراء حصة في شركة التعدين "شلاتين".

وقال ساويرس: "قد تكون هناك فرص قادمة الآن للاندماج. أعتقد أن ما يجب أن يحدث في العديد من الصناعات هو عمليات دمج سواء كانت في الاتصالات أو الإنترنت. حتى شركات التعدين يجب أن تندمج وتتكاتف لأن هذه أوقات صعبة ونحتاج إلى تقليل التكلفة الإجمالية".

في عام 2018، أعلن ساويرس أن نصف ثروته تتشكل من استثمارات في قطاع الذهب، متفائلا بمستقبل المعدن النفيس، الذي راهن على ارتفاع أسعاره بشكل كبير، بجانب توقعه حدوث عملية تصحيح (هبوط) في أسواق الأسهم العالمية.

وقبل أشهر، كشف الملياردير المصري، ساويرس، عن زيادة استثماراته في الذهب، والذي يعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات اضطرابات السوق، ورغم تذبذب أسعاره أخيرا.

ويقول إن المستثمرين سيكونون "سعداء للغاية" لامتلاك مركز في الذهب إذا انهار سوق الأسهم أو ارتفع التضخم.

وقال ساويرس في مقابلة: "أعتقد أنه عندما تكون هناك أزمة وعندما ينتهي الناس من تغطية تكلفة الهامش الخاصة فإنه سوف يرتفع. ما زلت أشتريه وما زلت أزيد حيازتي له".

وحول ما إذا كان يشتري قطع ذهب فعلية، أوضح الملياردير المصري أنه يستثمر في أسهم شركات تعدين الذهب فقط، قائلًا: "أقوم بزيادة حصتي في إحدى شركاتي، لأن تكلفة إنتاج الأوقية أقل بكثير من سعر المعدن نفسه".