الأسد يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - ويقضي المرسوم التشريعي تحت رقم (206) للعام 2021، بتكليف المهندس حسين عرنوس لتشكيل الوزارة، وتشمل 6 حقائب جديدة من ضمنها الإعلام والتجارة الداخلية.

وفيما يلي نص المرسوم:

- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء.

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف.

- السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.

-المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.

- الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية.

-الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

-اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية.

- المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة.

- الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة.

- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة.

- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية.

- القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل.

- الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية.

- الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية.

- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل.

- المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية.

- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة.

- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة.

- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء.

- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة.

- الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين.

- الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة.

- المهندس محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

- الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام.

- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة.