شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلا حصيلة الحرائق فى الجزائر.. ووزير الداخلية: أيادى مجرمة تقف ورائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الجزائري، أنّ حصيلة ضحايا الحرائق التي تشهدها البلاد، منذ مساء الإثنين، بلغت 14 قتيلا، غالبيتهم بولاية تيزي وزو.

فيما أعلن وزير الداخلية الجزائرى كمال بلجود، الذي وصل الولاية، اليوم الثلاثاء، أن "أيادي مجرمة تقف وراء هذه الحرائق"، وتعهد بتكفل الحكومة بخسائر جميع المتضررين.

وأورد الوزير الجزائرى خلال حلوله اليوم في تيزى وزو رفقة وفد وزاري: "اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات السبع، ومصالح الأمن ستباشر التحقيقات اللازمة."

وأضاف الوزير الجزائرى: "هذا ما عشناه في ولايات أخرى، هناك حاقدين على الجزائر، والذين يصرون على تحطيمها بكل الوسائل، ولكن لدينا الرجال للتصدي لهم."