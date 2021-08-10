رئيس وزراء فلسطين: خصم إسرائيل 100 مليون شيكل من عائدات الضرائب "غير قانونى"

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية إن خصم إسرائيل 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة للفلسطينيين من عائدات الضرائب الشهر الماضى، بذريعة دفع السلطة أموالاً لأسر الشهداء والأسرى هو أمر غير شرعى وغير قانونى.

وطالب اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطينى اليوم الثلاثاء، إسرائيل بإعادة الأموال كاملة، مؤكدًا أن هذا الخصم يضع الفلسطينيين في موقف مالى صعب.

ودعا اشتية ، المجتمع الدولى للتصدى لمحاولات النظام القضائى الإسرائيلى مساومة أصحاب الأرض الأصليين في القدس على ترك منازلهم، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.