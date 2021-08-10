شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات "تيزي وزو" بالجزائر لـ 6 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي ستة أشخاص مصرعهم جراء حرائق التي اندلعت بغابات تيزي وزو منذ مساء الأمس الإثنين، كما اصيب شخص واحد على الأقل بجروح.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تحولت بعض المنازل إلى رماد، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لإطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة انحاء من الوطن.

وأوضح تلفزيون النهار الجزائري ، أن فرق الحماية المدنية تواصل جهودها لاخماد الحرائق، وقد تعززت بمروحيتين اثنتين اضافة الى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة