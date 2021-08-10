شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تدرس إعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض التطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء إن الحكومة تدرس إعطاء إجازة بدون راتب لكل من لا يريد أن يتلقى تطعيم الوقاية من فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء.

وأضاف اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله "سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدبير إغلاق جديدة".

وذكر اشتية في بداية الجلسة أن الحكومة ستفتتح "الأسبوع المقبل العام الدراسي الجديد وجاهيا وبصورة مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسبا لأي طارئ صحي قد يحصل".

قال "إننا الآن في مسافة تقليص انتشار المرض وعلى مدى ثلاثة وعشرين يوما الماضية فإن عدد الوفيات في الضفة والقدس صفر وفي غزة تتراوح بين واحد إلى اثنين وفاة يوميا وعليه لا بد من الحذر الكبير".

وأضاف: "العودة إلى ممارسة حياتنا شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 145 في قطاع عزة دون تسجيل أي وفيات.

وأضافت في بيان "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 614176 بينهم 425117 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتظهر بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 347056 إصابة بالفيروس بين الفلسطينيين تعافت منها 341111 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 3883.