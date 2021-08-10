شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إخماد حريق نشب فى أعشاب داخل مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بلبنان، أنه حوالي الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء، أخمد عناصر فوج إطفاء بيروت حريقا شب في أعشاب يابسة وأكوام من الردم داخل حرم مرفأ بيروت قرب المدخل رقم 14، وسرعة تدخل رجال الفوج كانت حائلاً دون امتداد النيران الى باقي أرجاء المكان. وفق موقع لبنان 24.

يذكر أن لبنان شهد منذ أيام الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت الذى راح ضحيته حوالى 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح .