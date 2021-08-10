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رئيس الحكومة الليبية يوجه باستمرار حظر التجول الجزئى لمواجهة كورونا

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القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئى، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائى ومواجهة فيروس كورونا . 

وذكرت بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، أن الدبيبة وجه وزيرا الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئى، مشيرة إلى أن القرار يرجع لتوصية من وزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائى، دون أن يحدد موعدا لنهاية الحظر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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