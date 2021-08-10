الزميل محمد الشدي إلى رحمة الله

الكويت - هبة التوبجي - انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمد بن أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة، ورئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق، وستكون الصلاة عليه، اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين، وسيوارى الثرى في مقبرة مشرفة بحريملاء.

صحيفة الخليج الالكترونية تقدم أحر التعازي وصادق المواساة الى أخيه الزميل الأستاذ علي بن أحمد الشدي الكاتب في صحيفة الأقتصادية، والى أبناء الفقيد: هشام، خالد، فيصل، عبدالإله، أحمد، وإلى بناته، و لكافة أسرة الفقيد -رحمه الله-.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا اليه راجعون”