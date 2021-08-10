دولة تحظر السفر بالقطار لغير غير الحاصلين على لقاح كورونا.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت باكستان حظر السفر بالقطار، على الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بداية من أكتوبر المقبل، كجزء من الإجراءات التي تفرضها البلاد لمواجهة تردد المواطنين في الحصول على اللقاح، وحثهم على التطعيم.



ومازال هناك ملايين الأشخاص حاليا في باكستان، غير الراغبين في الحصول على اللقاح، على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة الجديدة ووفرة جرعات اللقاح.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من أكتوبر المقبل.

وتعد السكك الحديدية واحدة من وسائل النقل الرئيسية في البلاد، حيث يسافر ما يقرب من 40 مليون شخص بالقطار كل عام، بحسب نتيجة مسح اقتصادي حديث.

وقد تم بالفعل حظر السفر الجوي الداخلي لغير الحاصلين على اللقاح بداية من الشهر الجاري.

من ناحية أخرى، تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في باكستان 24 ألف حالة، وذلك بعد تسجيل 86 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 24 ألفا و 4 حالات.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز الوطني للقيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 3884 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة مليون و 75 ألفا و 504 حالات .