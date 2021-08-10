وفاة أسرة كاملة في أسبوع رفضت التطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توفيت أسرة بكاملها في البرتغال، كان أفرادها يصرون على رفض التطعيم ضد فيروس كورونا.



ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن فرانسيس غونسالفيس، أن والدته ووالده وشقيقه رفضوا تطعيم أنفسهم ضد فيروس كورونا، وأصبحوا بذلك ضحايا لأصحاب الدعاية الرافضة للتطعيم، حيث أصيب الثلاثة بفيروس كورونا وتوفوا في غضون أسبوع.

وأوضح غونسالفيس أنه قرر مشاركة الآخرين مأساة عائلته هذه على أمل أن تدفع قصتها، معارضي التطعيم الآخرين إلى اتخاذ قرار بتحصين أنفسهم، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، بأن بلاده تواجه "الموجة الرابعة" من فيروس كورونا، فيما فرضت السلطات، على خلفية زيادة حالات الإصابة بكوفيد، حظر تجول في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك العاصمة لشبونة.