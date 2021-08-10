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أعلى معدل إصابات في 6 أشهر.. "دلتا كورونا" تتوحش بأمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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ارتفعت إصابات فيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة "دلتا" المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

 

ويشير إحصاء لـ"رويترز" استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في 3 أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35% خلال الأسبوع المنصرم.

 

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

 

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40%، وسجلت الوفيات زيادة نسبتها 18% في الأسبوع المنصرم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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