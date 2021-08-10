أبل تحتفل بمرور عامين على إطلاق منصة ألعاب Apple Arcade خلال شهر سبتمبر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تحتفل أبل خلال شهر سبتمبر المقبل، بمرور عامين على إطلاق منصة ألعاب Apple Arcade، التي وصلت حاليا إلى 200 لعبة.



ووفق موقع "سي نت" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن المنصة حققت هذا الإنجاز بالوصول لـ 200 لعبة متاحه خلالها، قبل أسابيع قليلة من احتفال ذكرى عامين على طرحها، حيث أصدرتها أبل للمرة الأولى في مارس/آذار 2019.

ووصلت المنصة لعدد 200 لعبة، بعد إضافة Super Stickman Golf 3 إلى قوائم ألعابها، مع العلم بأنه عندما تم إصدار Apple Arcade في عام 2019، كان يتوفر بها نحو 100 لعبة فقط، وعملت أبل على رفع هذا الرصيد منذ ذلك الوقت.

وتضم المنصة مجموعة ألعاب حصرية تتوفر من خلالها فقط، إلى جانب إعلان أبل عن فئتين جديدتين من الألعاب في Apple Arcade، وهما “Timeless Classics” و “App Store Greats”.

جدير بالذكر أن أكثر من 30 لعبة كلاسيكية إلى Apple Arcade أضيفت منذ أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك ألعاب مثل Monument Valley و Cut the Rope و Fruit Ninja و Angry Birds.

تتوفر خدمة أركيد أبل للألعاب في هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى مثل آيباد وأبل TV وأجهزة ماك.