القضاء الكويتي يحسم الجدل حول إغلاق تويتر.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حسم القضاء الكويتي الجدل حول إغلاق موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، وقضت محكمة الاستئناف أخيرا بتأييد حكم المحكمة الإدارية برفض إغلاق «تويتر».



وبحسب صحيفة القبس لم تقتنع المحكمة بما جاء في الدعوى، وما تثيره من أن «تويتر» أصبح يتسبب في الفوضى والفتنة في الكويت، وبات أداة هدم لقيم المجتمع، وأن الحكومة غير قادرة على السيطرة بوقف الحسابات الوهمية المسيئة للناس وكراماتهم.

ويأتي حكم الاستئاف، بعد حضور دفاع الحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، والذي طالب برفض الدعوى، وتأييده لاستمرار فضاء تويتر، مؤكدا ان حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن من يتعدى حدود الحرية فإن هناك محاسبة، وما جاء بالدعوى غير دقيق.

إلى ذلك، قالت رافعة الدعوى، المحامية أنوار الجبلي لـ «القبس»، انها ستقيم طعناً أمام التمييز، وتطالب بإلغاء حكم الإستئناف.

واضافت الجبلي: «لا زلنا نؤكد ان هذا الموقع يساعد في نشر الشائعات بالمجتمع، ويسهم في هدم القيم والأخلاق، كما ان ضعف الرقابة على الحسابات الوهمية من قبل الدولة جعل تويتر أرضا خصبة للشائعات وانتشارها».