وزير الخارجية البحريني: واثقون في قرارات الرئيس التونسي وحكمته

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس الاثنين، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.

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الزياني الذي يزور تونس حاملا رسالة من عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرئيس قيس سعيد، أكد وقوف البحرين إلى جانب تونس فيما تبذله الأخيرة من جهود لمواجهة التحديات الصحية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وثمّن الوزير البحريني "الدور البناء الذي لعبته تونس عبر تاريخها في نصرة القضايا العربية ودفاعها على مبادئ السلم والأمن بالمنطقة والعالم".

وأكد الزياني على "تضامن البحرين ومساندتها للقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد وثقته التامة في حكمته وفي قدرة الشعب التونسي على تخطي هذا الظرف الدقيق سريعا ومواصلة بناء تجربته الديمقراطية الرائدة".

في المقابل، قال وزير الخارجية التونسي إن قرارات الرئيس "تنسجم تماما مع أحكام الدستور وتستجيب لتطلعات شرائح واسعة من الشعب التونسي".

وأوضح خلال لقائه الزياني أن "هذه التدابير الإستثنائية تبقى ظرفية وتهدف الى تصحيح المسار الديمقراطي بتونس في اتجاه مزيد تكريس الشفافية وإرساء دولة القانون والحريات".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.