شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إيرانى يعلن تعليق تصدير الكهرباء للعراق بسبب حاجة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي، تعليق إيران تصدير الكهرباء إلى العراق بسبب احتياج بلاده منها، ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية فارس، فإن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.

وتابع: فى السنة المالية المنتهية 20 مارس 2021، تم تصدير نحو ألفي ميجاوات كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير إلى 150 ميجاوات (تنتهي السنة الجارية 20 مارس 2022).

كانت تعرض 14 برجاً لنقل الطاقة الكهربائية للتخريب في محافظة صلاح الدين العراقية في يوم واحد، وانقطاع الكهرباء تماماً عن المحافظة التي تضم قرابة مليوني نسمة، يكون ملف عوز الطاقة الكهربائية قد وصل إلى ذروته في العراق.

ويُقدر الخبراء المهنيون في وزارة الكهرباء العراقية حاجة العراق الفعلية للكهرباء بـ30 ألف ميجاوات، كي تتمكن الوزارة من تغذية جميع المواطنين طوال ساعات اليوم.