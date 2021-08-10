شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية تنفى طلب عون 12 حقيبة وزارية فى تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، ما أوردته وسائل إعلام عربية، عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب الحصول على 12 مقعدا وزاريا من أصل 24 مقعدا في الحكومة العتيدة".

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال البيان "أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وهي مختلقة جملة وتفصيلا وتهدف إلى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة".