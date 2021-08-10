مسئول جزائرى: عمل إجرامى وراء حرائق الغابات فى ولاية تيزى وزو

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ الغابات لولاية تيزى وزو الجزائرية يوسف ولد محمد أن الحرائق التى اندلعت يوم الاثنين، بالمنطقة سببها "عمل إجرامى"، مشيرا الى أن اندلاع 30 حريقا فى وقت واحد من بينها 10 حرائق هائلة لا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية.

وونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ولد محمد القول إنه "من المستحيل، بحكم تجربتنا، أن تكون أسباب هذه الحرائق طبيعية"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحرائق اندلعت بفعل عمل إجرامى.

وأضاف أن الحرائق أسفرت - حتى الآن - عن وفاة أربعة اشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، موضحا أنه جرى تشكيل خلية أزمة على مستوى الأمانة العامة للولاية لمواجهة الحرائق، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية وعمال قطاع الغابات لولاية (تيزي وزو)، بمساعدة كل من عناصر الجيش الوطني الشعبى والدرك الوطني مجهوداتها من أجل إنقاذ الارواح البشرية بالدرجة الأولى.