سقوط 7 أبراج ناقلة للكهرباء جراء عمل تخريبى فى كركوك بالعراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات العراقية تعرض خطوط الكهرباء بين كركوك وبيجى، لعمل تخريبى، ما تسبب بسقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.

وذكرت شركة الكهرباء الشمالية ـ في بيان اليوم الثلاثاء، أن عمليات استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء تزيد وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية على تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية.

وأشار البيان أن "الخط الناقل كركوك - بيجي تعرض الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط (٧) ابراج وحدوث أضرار وخروج الخط عن الخدمة ، مضيفة أنه يتم بذل قصارى الجهود لاعادة الخطوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشمالية .

