شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس خطير يهدد مستخدمي جوجل على «ويندوز 10».. احذروه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر الباحثون الأمنيون من انتشار فيروس جديد في جميع أنحاء العالم قد يسرق كلمات المرور الخاصة بك وبياناتك ومعلومات تسجيل الدخول وحتى يختطف جهاز الكمبيوتر العامل بنظام «ويندوز 10».

ويعتمد البرنامج الضار الذي يسمى MosaicLoader على طريقة غير معتادة لإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك مما يجعل اكتشافه أكثر صعوبة من الفيروسات الأخرى، فهو يختبئ بين الإعلانات أعلى نتائج بحث غوغل، مما يجذب المستخدمين للنقر عليها وإصابة أجهزتهم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتبدو هذه الإعلانات الدعائية حقيقية تمامًا ويتم تمويهها بين الإعلانات الحقيقية، ونظرًا لأن شبكات الإعلانات مؤتمتة بالكامل، فإنها تتخطى الفحوصات المعتادة.

وظهرت هذه الإعلانات في عمليات البحث عن إصدارات “متصدعة” من البرامج الشهيرة. ويتم خداع المستخدمين الذين يحاولون تنزيل برامج مجانية بشكل غير قانوني لتنزيل البرامج الضارة. ويتم إخفاء ملفات التنزيل بذكاء بأسماء وهيكل ملفات تبدو حقيقية.

وبمجرد التثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكن أن يسبب MosaicLoader أضراراً عديدة للجهاز. وبصرف النظر عن سرقة معلوماتك الشخصية، يمكنه بالفعل تنزيل برامج ضارة وفيروسات إضافية بنفسه، مما يفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك أمام المزيد من الهجمات. ومن السهل أيضًا على المتسللين استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتعدين العملات المشفرة، وهي عملية مكثفة للغاية ستؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر بشكل كبير.

وحذرت Bitdefender التي اكتشفت الفيروس، من أنه مصمم خصيصًا لتضليل خبراء الأمن السيبراني. ويحاول

MosaicLoader الجديد إصابة أكبر عدد ممكن من الأجهزة، ومن المحتمل أن يزيد من حصته في السوق ثم يبيع إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المصابة لأشخاص آخرين.

ومع ذلك، أضافت شركة الأمن السيبراني أن هناك طريقة سهلة لحماية نفسك: التوقف عن البحث عن البرامج المخترقة، حيث يستهدف الفيروس في الغالب الضحايا الذين يبحثون عن برامج غير موثوقة، ونصحت المستخدمين بعدم تنزيل وتثبيت التطبيقات من مواقع ويب غير موثوق بها.