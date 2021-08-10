شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم للمواطنين المقيمين في جورجيا: التزموا بالكمامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في جورجيا، أن سلطات جورجيا فرضت إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 الموافق 1443/1/1.

وأوضحت السفارة بأن الإجراءات الإضافية تمثلت في: إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر، واستمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة من منتصف الليل وحتى 5:00 صباحا، كما يُمنع إقامة المناسبات الاجتماعية.