شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم للمواطنين المقيمين في جورجيا: التزموا بالكمامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة في جورجيا، أن سلطات جورجيا فرضت إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 الموافق 1443/1/1.
وأوضحت السفارة بأن الإجراءات الإضافية تمثلت في: إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر، واستمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة من منتصف الليل وحتى 5:00 صباحا، كما يُمنع إقامة المناسبات الاجتماعية.
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