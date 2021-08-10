شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الأجهزة الأكثر مبيعا في عالم ألعاب الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_السعودية نيوز

على مدار عقود تنتشر مئات الملايين من أجهزة ألعاب الفيديو بأجيالها المختلفة في المنازل والنوادي الخاصة بالألعاب.



وبينما لا يزال من الصعب العثور على أعداد كافية من أحدث جيل من أجهزة ألعاب الفيديو بلاي ستيشين 5 من شركة سوني أو إكس بوكس سيرايس إكس، فإن شركة نينتندو اليابانية استثمرت الموقف وتمكنت من تحقيق نتائج مذهلة من خلال جهاز نينتندو سويتش.

نجحت نينتندو في بيع أكثر من 36 مليون وحدة من جهازها نينتندو سويتش في خضم جائحة كورونا منذ مارس/ آذار 2020 مستفيدة من مكوث الناس في منازلها، ليصبح الجهاز أكثر أجهزة الشركة اليابانية مبيعا في تاريخها.

وسلطت موقع الإحصاءات العالمي "Statista" الضوء على المنافسة في سوق أجهزة ألعاب الفيديو بين الشركات العملاقة، والتي تتركز بشكل أساسي في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

اللافت في الأمر أن شركة سوني اليابانية نجحت في ريادة السوق على مدار قرابة 25 عاما، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى بقائمة الأجهزة الأكثر مبيعا في عالم ألعاب الفيديو.

وفقا للأرقام الرسمية من Sony، باعت الشركة أكثر من 155 مليون وحدة بلاي ستيشن 2 منذ إطلاقها ، مما يجعلها أنجح وحدة تحكم لألعاب الفيديو.

ظهر هذا الجهاز لأول مرة في عام 2000 وحقق نجاحا فوريا وظل قيد الإنتاج لفترة طويلة حتى عام 2013، على الرغم من ظهور جهاز بلاي ستيشن 3 في عام 2006.

ويحتل جهاز بلاي ستيشن 4 المركز الثاني في قائمة أجهزة الألعاب الأكثر مبيعا بنحو 116.4 مليون وحدة، ليسبق أول نسخة من جهاز بلاي ستيشن والذي حقق مبيعات وصلت إلى 102.4 مليون جهاز.

ويظهر جهاز الألعاب wii في القائمة من إنتاج شركة نينتندو اليابانية، حيث احتلت الشركة المركز الرابع بمبيعات تبلغ 101.6 مليون وحدة، لتسبق جهاز نينتندو سويتش الذي وصلت مبيعاته إلى 89 مليون جهاز.

وتعاود سوني الدخول في القائمة مرة أخرى من خلال جهاز بلاي ستيشن 3 الذي تقدر مبيعاته بنحو 87.4 مليون وحدة، ليحتل المراكز السادس في قائمة أجهزة ألعاب الفيديو الأكثر مبيعا.

ولأول مرة تدخل شركة مايكروسوفت الأمريكية مضمار السباق من خلال جهاز إكس بوكس 360 الذي حقق مبيعات ناهزت 85.8 مليون وحدة محققا المركز السابع، ولاحقه جهاز نينتندو إنترتينمنت سيستم بمبيعات قدرها 61.9 مليون وحدة.

وفي المركز التاسع جاء جهاز إكس بوكس ون والذي طرحته مايكروسوفت في 2013 لمنافسة بلاي ستيشن 4، إلا إنه اكتفى بمبيعات بلغت 50.3 مليون وحدة.

وحل جهاز سوبر نينتندو إنترتينمنت سيستم في المركز العاشر بعد أن حقق مبيعات بنحو 49.1 مليون وحدة، ليكسر رقم شقيقه نينتندو إن الذي باع 32.9 مليون وحدة.

وتذيل القائمة جهاز الألعاب سيجا سينيجنس والمعروف باسم ميجا درايف خارج اليابان بمبيعات قدرها 29.5 مليون وحدة، وهو من إنتاج شركة سيجا اليابانية، والتي تركت مجال تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو لتتجه في 2002 نحو إنتاج الألعاب نفسها، مثل Total War، وFootball Manager، وValkyria Chronicles.