شكرا لقرائتكم خبر عن 207 أيام مهلة إصدار تراخيص مساكن الحجاج للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة مكة، الأول من محرم موعدًا لاستقبال طلبات استخراج تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لموسم حج 1443هـ ويستمر حتى نهاية رجب من العام الحالي.وفق"عكاظ"

ودعت اللجنة ملاك المساكن إلى مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح للمباني أو تجديد التصاريح، مؤكدة ضرورة تطبيق الاشتراطات كافة واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها؛ وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يذكر أنه فى ختام موسم الحج الماضى أعلنت المملكة العربية السعودية نجاح الموسم وأكدت عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج .