شكرا لقرائتكم خبر عن 470 معدة وآلة و4 آلاف عامل لتعطير المسجد الحرام يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، 470 معدة وآلة غسل لتعطير المسجد الحرام مع بدء موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة.وفق "عكاظ".

وجندت الرئاسة أكثر من 4 آلاف عامل يتولون تنظيف المسجد الحرام والساحات المحيطة به 10 مرات يوميا؛ علاوة على استمرار أعمال التعقيم والتطهير على مدار 24 ساعة وتخصيص 60 ألف لتر من المعقمات المستخدمة (صديقة البيئة) و1200لتر من المعطرات يوميا.

كما تم تخصيص أكثر من 550 معدة ومضخة لتعقيم الأرضيات والحواجز ومقابض الأيادي وقرابة 500 صبّانة إلكترونية تعمل بالاستشعار في كافة جنبات المسجد الحرام، مستخدمين فيها يوميا أكثر من 20 ألف لتر من المعقمات صديقة البيئة اختيرت بعناية لخدمة بيت الله وتوفير11 روبوتاً تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي و20 جهاز (بايوكير) للتعقيم باستخدام بالبخار الجاف و20 جهازاً للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد.