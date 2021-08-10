شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر محرم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية. واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.