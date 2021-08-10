انقطاع الأكسجين يتسبب بوفاة 9 مرضى في مستشفى روسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توفي 9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، أمس الاثنين، بسبب خلل في أنبوب تغذية الأكسجين لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19 وفقا لسكاي نيوز عربية.



وذكر وزير الصحة في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، أنه توفي 9 من مرضى كورونا إثر عطل في أنبوب أكسجين في مستشفى في فلاديكافكاز، عاصمة أوسيتيا الشمالية.

وقال الوزير، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية إن 9 مرضى مصابين بفيروس كورونا توفوا جراء نقص في الأكسجين في مستشفى فلاديكافكاز.

ونقلت وكالة تاس عن لجنة التحقيق الروسية المعنية بالقضايا الجنائية الرئيسية أنه تم فتح تحقيق جنائي في تزويد خدمات لا تلبي متطلبات السلامة ما أدى الى وفيات من طريق الإهمال، بحسب فرانس برس.

وأعلنت وزارة الصحة أن 71 مريضا كانوا في قسم العناية المركزة حين وقع الحادث، بينهم 13 يستخدمون جهاز تنفس اصطناعي، موضحة أن المصابين التسعة الذين قضوا كانوا جميعا يستعملون هذه الأجهزة.

وتسببت حوادث عدة داخل مستشفيات لمعالجة كوفيد-19 بوفاة مرضى منذ بدء تفشي الوباء.

ففي يونيو، قضى 3 أشخاص في حريق بمستشفى ريازان جنوب شرقي موسكو، ويشتبه بأن السبب هو جهاز تنفس اصطناعي.

كذلك، توفي 7 أشخاص جراء حرائق في مايو 2020 في مستشفيات في موسكو وسان بطرسبرغ.

يشار إلى أن روسيا هي البلد الرابع الأكثر تضررا بالوباء في العالم مع إحصاء نحو 6.5 ملايين إصابة وفق تعداد لفرانس برس.