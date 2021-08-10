ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 204 ملايين و158 ألفاً و38 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 204 ملايين و158 ألفاً و38 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و316 ألفا و453 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 183 مليونا و352 ألفا و6 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قال حاكم ولاية آركنسو الأمريكية إنه لم يعد بالولاية سوى ثمانية أسرّة فقط في وحدات الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع فيه انتشار السلالة المتحورة دلتا أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم جريج أبوت من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وعلى مستوى البلاد، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35% عن الأسبوع السابق، وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن الهند سجلت 28204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل عدد منذ 16 مارس/ آذار.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند 32 مليونا بحسب بيانات وزارة الصحة، كما زاد إجمالي عدد الوفيات إلى 428682 بعد تسجيل 373 وفاة جديدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و794429 بعد تسجيل 2480 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91803 بعد تسجيل 19 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 12085 إصابة جديدة بفيروس كورونا و411 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات بالفيروس في البرازيل بلغ 20 مليونا و177757 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563562. وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.