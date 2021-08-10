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إنقاذ عائلة عراقية عالقة على الحدود الليتوانية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ عائلة عراقية عالقة على الحدود الليتوانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الوزارة تبذل أقصى ما لديها من جهد للتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا وليتوانيا؛ للتعرف على أماكن تواجد العراقيين على المنطقة الحدودية المُشتركة".

وأضاف أنه جرى إنقاذ عائلة عراقيّة في ظروف صعبة خلال الساعات الماضية.
 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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