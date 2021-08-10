طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تتعرض السعودية لأمطار رعدية، ويكون الطقس فى الامارات صحو إلى غائم حزئيا، وشديد الحرارة فى الكويت.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئياً، وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا ورطبًا نسبياً أحياناً. الرياح متقلبة الاتجاه وعموما شمالية غربية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.

الكويت