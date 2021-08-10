شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين و4 مقيمين امتهنوا سرقة كيابل الكهرباء ومواد البناء بالمدينة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة المدينة المنورة من القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الموريتانية، وذلك بعد ثبوت تورطهم بسرقة مجموعة من الكيابل الكهربائية.
وأوضح فيديو بثه حساب سناب الداخلية، أنه تم القبض أيضاً على 3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والسودانية بعد قيام أحدهم بسرقة مواد بناء وحيازة الآخرين لمبالغ مالية تبلغ 142 ألف ريال مجهولة المصدر.
وأشار إلى أنه قد جرى استكمال اجراءات الاستدلال الأولية بحقهم وإشعار فرع النيابة العامة.
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