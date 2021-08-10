طرح الجيل الجديد من سماعات أبل في هذا الموعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حددت أبل الموعد الرسمي الذي يطرح به الجيل الجديد من سماعاتها الشهيرة "إير بودز 3"، وذلك بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.



وقدم موقع "ناين تو فايف ماك" المعلومات المتوفرة حتى الآن وتخص السماعة، من حيث قدراتها وتصميمها وأحدث ما يضاف لها من تعديلات.

وفيما يخص التصميم، توقع عدد من المُسربين من الخبراء بمجال التقنيات، إن سماعات إير بودز 3 ستبدو إلى حد كبير مثل إير بودز برو ولكن بدون أطراف الأذن وهو ما تحقق بالفعل، حيث ذكرت وكالة بلومبرج إن سماعات الأذن اللاسلكية ستتميز بجذع قصير مشابه لـ "إير بودز برو"، وذلك ليحل مشكلة الوقوع المتكرر للسماعات من أذن بعض مستخدميها.

وعن مزاياها، لن تتمتع سماعات "إير بودز 3"، ببعض الميزات الخاصة مثل إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية، هذا يعني أن سماعات الأذن الجديدة هذه ستتميز بتصميم مختلف مع بعض تحسينات الأداء والاتصال أيضا.

ومن المحتمل أن تُروّج أبل لأنظمة من "دولبي أتومز" مع "سبيتال أوديو" مع هذا الجيل القادم حتى يتمكن عملاء الشركة من سماع الفرق بشكل أفضل بين الإصدار الجديد والنسخة الأحدث المرتقبة من السماعات.

وسبق أن أعلنت شركة أبل عن نيتها للكشف عن نسخ جديدة من أجهزة "ماك بوك" و سماعات "إير بودز"، في النصف الثاني من عام 2021.

وحسب تقرير نقله موقع "باتنتلي أبل"، فإن الشركة الأمريكية العملاقة تستعد لتعزيز معدل إنتاجها لهذا النوع من الأجهزة بحلول النصف الثاني من عام 2022 لتغطي زيادة الإقبال.

ووفق مصادر التقرير، تتوقع شركة أبل بيع 23 مليون نسخة من أجهزة "ماك بوك"، بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2020.

ومن المحتمل أن يرتبط جزء من هذا النمو بجهازي M1 MacBook Air وMacBook Pro اللذين ظهرا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.