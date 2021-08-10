إليك الخطوات عند اختراق حساب واتساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يعد تطبيق واتسآب ماسنجر من أشهر تطبيقات الدردشة على مستوى العالم حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخص.



ويسعى القراصنة لاختراق حسابات واتسىآب وإلحاق الضرر به وبالاصدقاء، ولكن إذا حدث لك عملية اختراق فبادر بما يلي:

الخطوة الأولى التي على أي شخص القيام بها بعد اختراق حسابه هي بعث رسالة إلى الدعم الفني في "واتساب" Whatsapp - [email protected].

عليك أن تذكر في الرسالة كلمات مثل "مسروق" أو "مفقود"، ويرجى تعليق عمل الحساب، ومن الضروي كتابة رقمك الهاتفي في الرسالة .

وبعد ذلك، من المهم أن يقوم الشخص بتثبيت الحساب وإزالته من الهاتف مرات عدة في أوقات مختلفة طوال اليوم، للتشويش على القراصنة.

لا تنس أن تبلغ الأقارب والأصدقاء عن اختراق الحساب، واطلب منهم عدم الرد على أي رسائل واردة حسابك على "واتساب".

ويجري تفعيل تطبيق "واتساب" من خلال إدخال رقم هاتفك الشخصي في خانة البيانات بالتطبيق، ومن أجل التحقق من هوية الشخص، يوجه "واتساب" رمزا للتحقق مكونا من 6 أرقام، فإن وصل هذا الرقم إلى شخص آخر فهذا يعني أن اختراق الحساب بات حقيقة.

وهذه بالطبع واحدة من طرق عدة لاختراق الحساب.

وسيكون لديك مدة 30 يوما بعد تعليق حساب "واتساب" لاستعادة الملفات الموجودة فيه وإلا سيتم حذفها نهائيا في النسخة الاحتياطية.