لهذا السبب.. سماعات سامسونغ اللاسلكية الجديدة ستكون أرخص من سابقتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر تقرير أمس الاثنين أن سماعات الأذن اللاسلكية الموشك إطلاقها من سامسونغ، من المرجح أن تكون أرخص من سابقتها، حيث تتطلع الشركة الكورية إلى توسيع وجودها في مجال الأجهزة المتميزة القابلة للارتداء.



ومن المتوقع أن تكشف سامسونغ النقاب عن السماعات الجديدة جالاكسي بادز 2 "the Galaxy Buds 2"، مع هواتف ذكية جديدة قابلة للطي.

وقد صرحت باحثة السوق كاونتر بوينت بأن المنتج الجديد يتوقع أن يكون أرخص مقارنة بسماعات جالاكسي بادز برو "the Galaxy Buds Pro" التي أطلقت في يناير الماضي.

وقالت "ليز لي"؛ المحللة رفيعة المستوى في الشركة، إنه "من ناحية الخصائص لا نتوقع اختلافات كبيرة، ولكننا نتوقع تراجع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 % مقارنة بسماعات جالاكسي بادز برو، التي كان سعرها يتراوح ما بين 160 و 180 دولارا".

وأضافت أن حصة سامسونغ في سوق السماعات القابلة للارتداء، يمكن أن تصل إلى مستوى قياسي يصل إلى 18% أو أعلى إذا سارت المبيعات على نحو جيد.

عندما يتعلق الأمر بقطاع الأعمال المتميزة في إشارة إلى المنتجات التي يبلغ سعرها 100 دولار أو أكثر، تجاوزت سامسونغ النمو الإجمالي منذ الربع الثالث من العام 2020. ولكنها ستواجه تحديا كبيرا عندما تطلق أبل سماعات إير بادز 3 في وقت لاحق من العام.

وقالت لي إن "النصف الثاني من العام ينطوي على تحد لسامسونغ، حيث إن إطلاق إير بادز 3 "AirPods 3" سيكون الأول منذ أكثر من عامين، لذا ستكون هناك تطورات عدة وطلب مكبوت".

وأضافت "تتمتع أبل برفاهية الرد على أية مفاجآت متعلقة بالسعر من قبل سامسونغ، والاستفادة من ميزاتها القوية دائمًا وتوقيت إطلاق محتمل مقترنًا بجهاز أيفون 13".